9.5 C
Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren

By admin

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” Sh.A njofton për përfundimin me sukses të rehabilitimit të rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren.

Punimet janë realizuar nga operatori ekonomik N.N.SH “CO-ING”, Prishtinë, me një vlerë totale të kontratës prej 215,079.16 euro, raporton PrizrenPress.

“Punimet janë realizuar sipas standardeve teknike, duke përfshirë vendosjen e gypave, rivendosjen e kubezave dhe realizimin e kyçjeve të reja për konsumatorët. Mbikëqyrja e vazhdueshme ka garantuar cilësi dhe siguri të plotë të rrjetit”, thuhet në njoftim.

Sipas kompanisë, ky projekt është investim vetanak i KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ Sh.A, duke konfirmuar përkushtimin tonë ndaj modernizimit të infrastrukturës dhe përmirësimit të shërbimeve për qytetarët e Prizrenit./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kjo është gjendja e 19-vjeçarit që u ther me thikë nga një 13-vjeçar në Prizren
Next article
Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Më Shumë

Lajme

46 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Lajme

Abdixhiku në Prizren: E pashë gatishmërinë e njerëzve tanë për t’u ngritur

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka thënë se sot pati një takim me strukturat e partisë në Prizren.   https://prizrenpress.com/421746-2h/ Në një postim në Facebook, ai ka...

S’lejohet që Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, i pranohen pesë dëshmitë me shkrim

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

Drini i Bardhë humb ndaj Top Football

13-vjeçari ther me thikë një 19-vjeçar pas një përleshje në një shkollë fillore në Prizren

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren

Distria Krasniqi e bronztë

2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

Kryetari Totaj priti delegacionin e KfW-së, diskutohet për projekte të ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave

Shaban Shabani: Nuk do të jem kandidat për deputet

Përvjetori i lindjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova

Nëna e Shpat Kasapit flet mes dhimbjes për humbjen e të birit: Nuk kam fjalë, ishte gjysma ime

Ndërroi jetë ish-futbollisti i Lirisë, Refki Neziri

Bora fiton në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne