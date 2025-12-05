9.5 C
Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Kjo është gjendja e 19-vjeçarit që u ther me thikë nga një 13-vjeçar në Prizren

By admin

 

Express Kredi nga BiCredit

Këtë e konfirmoi për Klankosova.tv, Hekuran Veçgishti, shef i emergjencës në Prizren.

Sipas tij, rreth orës 09:40, i lënduari u dërgua në Emergjencën e Spitalit të Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren. Janë kryer ekzaminime radiologjike dhe analiza laboratorike.

“Pacienti ka marrë terapinë e nevojshme dhe, pas konsultimit me kirurgun kujdestar, është pranuar në Repartin e Kirurgjisë për trajtim të mëtejshëm”, është përgjigjur ai.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Njëherësh për rastin në fjalë kanë folur edhe nga Policia e Prizrenit.

Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka deklaruar për Klankosova.tv se ngjarja ka ndodhur paraditen e sotme dhe se i dyshuar për rastin është një 13-vjeçar.

“Policia ka dalë menjëherë në vendngjarje dhe nga të dhënat e mbledhura është mësuar se pas një zënke ndërmjet dy të rinjve, njëri prej tyre, mashkull 13-vjeçar, e ka goditur me një mjet të mprehtë viktimën, mashkull 19-vjeçar”, tha ai.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi në finale të Superkupës, përballet me Peja 03 të shtunën
Next article
Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren

Më Shumë

Fokus

Nis transformimi i ndriçimit të jashtëm në Spitalin e Prizrenit

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka njoftuar nisjen e një projekti të rëndësishëm që ka për qëllim modernizimin dhe rritjen...
Fokus

Abdixhiku në Prizren, kritikon VV’në: 6 vite dështime dhe patriotizëm fals, Serbinë e përmendin për propagandë

LDK-ja ka publikuar një video ku kritikohet qeverisja e fundit, duke e cilësuar si “6 vite dështimesh me fatura më të shtrenjta”, raporton GazetaBlic. Sipas...

Bashkimi ndalet në Gjakovë, pëson humbjen e parë të sezonit nga Vëllaznimi

355 familje të komuniteteve në Prizren përfitojnë ndihma dimërore nga komuna

Kryeprokurorët e Prizrenit dhe Gjakovës zhvillojnë takim të përbashkët me ekspertët e Britanisë së Madhe

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit

Abdixhiku në Prizren: E pashë gatishmërinë e njerëzve tanë për t’u ngritur

PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

Familjarët e gjejnë pa shenja jete të miturin në Reçan të Prizrenit

Nëntë të akuzuar për laboratorin e drogës në Prizren

Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

Kosova e nis me fitore parakualifikueset e EuroBasket 2029, mposht Shqipërinë

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne