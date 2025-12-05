9.5 C
Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

By admin

ProCredit Superliga e basketbollit po hy në xhiron e nëntë dhe sfida ndërmjet Bashkimit dhe Rahovecit 029 pritet të jetë një nga më interesante.

Pas shtatë fitoreve radhazi, prizrenasit pësuan një humbje të papritur nga Vëllaznimi, dhe këtë fundjavë synojnë rikthimin me një rezultat pozitiv, raporton PrizrenPress.

Nga ana tjetër, Rahoveci 029 ka regjistruar tri fitore dhe pesë humbje dhe kërkon të përfitojë nga humbja e fundit e Bashkimit për të marrë avantazh në renditje.

Përballja do të zhvillohet të shtunën në orën 17:00, në Palestrën “Mizahir Isma” në Rahovec dhe pritet të sjellë emocione për tifozët e basketbollit./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren
Next article
PDK-ja në Prizren garon me tetë kandidatë për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Më Shumë

Sport

Bashkimi kërkon finalen e Kupës

KBF Bashkimi synon sot finalen e Kupës së Kosovës, në ndeshjen gjysmëfinale kundër KBF Penzës. Takimi zhvillohet në palestrën “Karagaçi” në Pejë, me fillim nga...
Fokus

Nëntë të akuzuar për laboratorin e drogës në Prizren

Prokuroria Themelore në Prizren ka ngritur aktakuzë ndaj nëntë personave lidhur me rastin e zbulimit të laboratorit të drogës në një banesë në Prizren...

Liria kualifikohet në Kupë pas fitores dramatike ndaj Suharekës

KRU “Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për konsumatorët me borxhe të pashlyera

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit

Bashkimi në finale të Superkupës, përballet me Peja 03 të shtunën

Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

Personi që dyshohet se vrau vetën sot në Prizren është 30 vjeç

Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

Dyshohet për vetëvrasje në qendër të Prizrenit

Distria Krasniqi e bronztë

Sekuestrohen katër armë në rajonin e Prizrenit, dy të ndaluar – një në kërkim

Prizreni i gatshëm për menaxhimin e rrugëve gjatë dimrit

Laura Fazliu mbetet pa medalje, renditet e 5-ta në Abu Dhabi Grand Slam 2025

Malishevë, të maskuar e me armë i grabisin një qytetari 800 euro

Java e ardhshme me mot të vranët e pak rreze dielli dhe me riga shiu

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne