Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
Nis transformimi i ndriçimit të jashtëm në Spitalin e Prizrenit

Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka njoftuar nisjen e një projekti të rëndësishëm që ka për qëllim modernizimin dhe rritjen e sigurisë së hapësirave të jashtme të institucionit.

“Nisim transformimin e plotë të ndriçimit të jashtëm të spitalit!”, thuhet në njoftimin e spitalit, ku bëhet e ditur se investimi po realizohet paralelisht me renovimet e brendshme, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, me këtë projekt do të: “Rrisim sigurinë për pacientët, vizitorët dhe stafin gjatë orëve të natës; Përmirësojmë dukshmërinë dhe lëvizjen në hapësirat e jashtme; Krijojmë një ambient modern dhe dinjitoz; Vendosim standarde të reja për infrastrukturën spitalore”.

Po ashtu, spitali shpreh falënderim për bashkëpunimin e qytetarëve dhe stafit: “Falënderojmë qytetarët dhe stafin për mirëkuptimin gjatë zhvillimit të punimeve”.

Në fund të njoftimit theksohet se: “Vazhdojmë me hapa të sigurt drejt një spitali më të sigurt, më të ndriçuar dhe më modern”./PrizrenPress.com/

PDK-ja në Prizren garon me tetë kandidatë për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit
2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

