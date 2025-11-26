8.7 C
Prizren
E mërkurë, 26 Nëntor, 2025
Sport

Prizreni mëson kundërshtarin për Kupën e Kosovës

By admin

Pas shortit të hedhur sot në ambientet e Federatës së Futbollit të Kosovës, Prizreni ka mësuar kundërshtarin për raundin 1/16 të Kupës së Kosovës. Skuadra prizrenase do të përballet me Drenicën, ekip i Superligës së Kosovës.

Ndeshja do të zhvillohet më 3 dhjetor 2025, në Skenderaj, në fushën e Drenicës.

Nga klubi kanë bërë të ditur se kjo sfidë përfaqëson një test të rëndësishëm për ekipin, i cili synon të japë maksimumin për një rezultat pozitiv në vazhdim të garës./PrizrenPress.com/

Sport

Laurinë Gashi në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025

Xhudistja kosovare Laurinë Gashi ka arritur të kalojë në gjysmëfinale të Podgorica Junior European Cup 2025 pas një performancë të shkëlqyer në çerekfinale, ku...
Lajme

Drejtoria e Arsimit në Prizren forcon bashkëpunimin me Institutin Pedagogjik të Kosovës

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit (DKA), Luljeta Veselaj-Gutaj, priti sot përfaqësuesit e Institutit Pedagogjik të Kosovës (IPK). Sipas saj, fokus i takimit ishte forcimi...

Lumi

Ndalohen rreth 300 kilogramë eksploziv në Vërmicë (VIDEO)

Laurinë Gashi e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

Vazhdon shkëlqimi i Lirisë, mposht Rilindjen 1974 në Prizren

Prizreni forcon transparencën komunale, Totaj priti përfaqësuesit për raportin e auditimit social

Lauren Carter i Junior 06 shpallet MVP

Përkujtohet shkrimtari Ibrahim Skenderi

Ballkani për herë të parë bëhet me trajner të huaj

Avokati Smakiqi reagon për arrestimin e ish-pjesëtarit të UÇK-së, Avni Qenaj nga Romaja e Hasit: Kërkohet urgjentisht monitorim ndërkombëtar

Gropat dhe ndërgjegjja e humbur

Shkrimtarët Rifat Kukaj dhe Ymer Elshani kujtohen përmes pullave postare

Vërmicë: Në autobusin ku u gjet droga, nuk pati pasagjerë

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi 2100 gjoba në trafik

Bashkimi vazhdon serinë e fitoreve

