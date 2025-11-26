Prizreni mëson kundërshtarin për Kupën e Kosovës

Pas shortit të hedhur sot në ambientet e Federatës së Futbollit të Kosovës, Prizreni ka mësuar kundërshtarin për raundin 1/16 të Kupës së Kosovës. Skuadra prizrenase do të përballet me Drenicën, ekip i Superligës së Kosovës.
Ndeshja do të zhvillohet më 3 dhjetor 2025, në Skenderaj, në fushën e Drenicës.
Nga klubi kanë bërë të ditur se kjo sfidë përfaqëson një test të rëndësishëm për ekipin, i cili synon të japë maksimumin për një rezultat pozitiv në vazhdim të garës./PrizrenPress.com/
