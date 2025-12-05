9.5 C
Prizren
E premte, 5 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

By admin

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka vizituar sot komunat e Rahovecit dhe të Mamushës për të parë nga afër ecurinë e punimeve në dy projekte të rëndësishme kulturore që po realizohen në këto komuna, raporton PrizrenPress.

Sipas Kurtit, investimet po ecin sipas planit dhe pritet që vitin e ardhshëm të bëhen inaugurimet zyrtare.

“2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për Qendrën Kulturore Turke në Mamushë. Sot e pamë nga afër progresin e deritanishëm të punimeve, e vitin e ardhshëm presim që t’i përurojmë të dyja. Këto projekte shumë të rëndësishme për jetën kulturore të komunave tona janë fryte të bashkëpunimit të qeverisë sonë me komunën e Rahovecit dhe të Mamushës, që do t’i gëzojnë qytetarët e Republikës”, shkroi Kurti, në llogarinë e tij në Facebook./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Nis transformimi i ndriçimit të jashtëm në Spitalin e Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Pas ndërprerjeve të vazhdueshme, KEDS nis dyfishimin e kapacitetit të rrjetit në Malishevë

Sot, banorët e Malishevës protestuan para ndërtesës së KESCO-s për shkak të ndërprerjeve të shpeshta të energjisë elektrike. Në të njëjtën ditë, KEDS njoftoi se...
Fokus

Po finalizohen punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se po shkojnë drejt përfundimit punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës, një projekt i realizuar...

Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

46 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Serbia ia cakton 30 ditë paraburgim shtetasit të Kosovës, Avni Qenaj

Bashkimi synon fitoren e tetë radhazi në Gjakovë

Shaban Shabani: Nuk do të jem kandidat për deputet

Prizreni ndezë dritat festive të fundvitit më 10 dhjetor

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

Sekuestrohet tekstil i padeklaruar në Vërmicë, dyshohet për shkelje të të drejtave të pronësisë

Distria Krasniqi e bronztë

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit

Bashkimi në finale të Superkupës

Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne