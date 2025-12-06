7.9 C
Prizren
E shtunë, 6 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

E shtunë e vranët, priten reshje shiu

By admin

Sot parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga shiu.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 3 deri 5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-9 gradë Celsius.

Derisa, pritet të fryjë erë nga veriperendimi me shpejtësi 1-6m/s.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Pensionohet legjenda e muzikës shqiptare, Ilir Shaqiri
Next article
Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani

Më Shumë

Fokus

Osmani viziton Dragashin: Sharri ka traditë e bukuri të jashtëzakonshme

Presidentja Vjosa Osmani ka qëndruar sot në Dragash, ku është takuar me të parin e kësaj komune Bexhet Xheladini. “Duke u kthyer nga Shqipëria, u...
Lajme

2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka vizituar sot komunat e Rahovecit dhe të Mamushës për të parë nga afër ecurinë e punimeve në dy...

Bora fiton në Rahovec

Malisheva me fitore të tretë rresht, mposht Drenicën

Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

Kryetari Totaj priti delegacionin e KfW-së, diskutohet për projekte të ujërave të zeza dhe menaxhimin e mbeturinave

Jeronimo Sarin emërohet trajner i Yllit

Prokuroria e Prizrenit mban ligjërata në shkolla kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

Pas ndërprerjeve të vazhdueshme, KEDS nis dyfishimin e kapacitetit të rrjetit në Malishevë

Limaj kujton procesin në Hagë: Ishte i gjatë dhe sfidues, akuzat ndaj UÇK-së vazhdojnë

116 vite nga hapja e Shkollës Normale të Elbasanit

Bashkimi synon fitoren e tetë radhazi në Gjakovë

Nëna e Shpat Kasapit flet mes dhimbjes për humbjen e të birit: Nuk kam fjalë, ishte gjysma ime

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne