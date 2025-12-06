7.9 C
Prizren
E shtunë, 6 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani

By admin

Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani. Pas 4 fitoreve me nokaut dhe asnjë humbje, ai synon fitoren e pestë radhazi.

Përballë tij do të jetë sllovaku Ales Odraska — por Patrioti nuk njeh ndalesë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
E shtunë e vranët, priten reshje shiu
Next article
Zhduket i mituri në Prizren, nëna e raporton rastin në polici

Më Shumë

Fokus

Sekuestrohen katër armë në rajonin e Prizrenit, dy të ndaluar – një në kërkim

Policia ka sekuestruar katër armë zjarri në rajonin e Prizrenit gjatë javës së fundit. Sipas njoftimit, dy u sekuestruan në Prizren derisa dy të tjera...
Lajme

LVV me koalicion, kurse PDK, LDK, AAK dhe Nisma garojnë të vetme

Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, skena politike në Kosovë ka hyrë në një fazë të re të pozicionimeve dhe...

Bashkimi në finale të Superkupës, përballet me Peja 03 të shtunën

E mitura nga Malisheva raporton për dhunim, prokuroria nis hetimet

“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

Rahoveci humb në shtëpi

Pas ndërprerjeve të vazhdueshme, KEDS nis dyfishimin e kapacitetit të rrjetit në Malishevë

355 familje të komuniteteve në Prizren përfitojnë ndihma dimërore nga komuna

Arrestohen dy të dyshuar në Prizren, postuan në rrjete sociale video duke shtënë me armë

Finale historike për Kosovën: Islam Selmani synon titullin botëror në Kajro

HISTORIKE: Islam Selmani i ARGJEND në Botëror

Para të dyshuara si të falsifikuara deponohen në ProCredit Bank të Prizrenit

KRU “Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për konsumatorët me borxhe të pashlyera

Jeronimo Sarin emërohet trajner i Yllit

Po finalizohen punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës

Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne