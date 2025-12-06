7.9 C
Prizren
E shtunë, 6 Dhjetor, 2025
E mitura nga Malisheva raporton për dhunim, prokuroria nis hetimet

By admin

Një vajzë e mitur nga Malisheva ka raportuar në polici se disa muaj më parë ka pasur marrëdhënie seksuale me një person. Raportimi u bë në prezencë të një punëtori të qendrës për punë sociale.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti është njoftuar prokurorisë dhe ndodhet nën hetime.

“DHUNIM – Malishevë 05.12.2025 – NN. Viktima femër kosovare – e mitur, në prezencë të punëtorit për punë sociale, ka raportuar se para disa muajsh ka qenë në lidhje me një person dhe kanë pasur marrëdhënie seksuale. Lidhur me rastin është njoftuar prokurori. Rasti nën hetime”, thuhet në njoftimin e policisë.

