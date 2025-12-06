7.9 C
Prizren
E shtunë, 6 Dhjetor, 2025
Sport

Ballkani spektakolar, shënon 6 gola ndaj Prishtinës së Re

By admin

Ballkani ka regjistruar një triumf të jashtëzakonshëm në Suharekë, duke mposhtur Prishtinën e Re me rezultatin 6–1 në javën e 16-të të Albi Mall Superligës dhe duke forcuar kreun me 29 pikë, raporton PrizrenPress.

Kryeziu zhbllokoi ndeshjen me një supergol nga goditja e lirë, ndërsa Hamidi realizoi dy gola brenda një minute për 3–0 në pjesën e parë. Në vazhdim, Kryeziu shtoi edhe një gol tjetër, ndërsa Serebe shënoi dopietë në minutat 72′ dhe 82′.

Golin e vetëm për mysafirët e shënoi Berisha.

Ballkani kthehet në fushë javën e ardhshme, sërish në shtëpi, ndaj Prishtinës./PrizrenPress.com/

