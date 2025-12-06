“Disa plagë nuk shërohen kurrë”, Unikkatili emocionon me postimin

Reperi i njohur shqiptar Unikkatil ka kujtuar sot vëllain e tij të ndjerë, Mentor Palokaj, i cili u gjet i vdekur në Prishtinë në mars të këtij viti.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Viktori ndau një fotografi me të vëllanë, duke e shoqëruar me një mbishkrim emocional.
“Disa plagë nuk shërohen kurrë”, shkroi Palokaj.
