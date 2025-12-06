7.9 C
Prizren
E shtunë, 6 Dhjetor, 2025
“Disa plagë nuk shërohen kurrë”, Unikkatili emocionon me postimin

By admin

Reperi i njohur shqiptar Unikkatil ka kujtuar sot vëllain e tij të ndjerë, Mentor Palokaj, i cili u gjet i vdekur në Prishtinë në mars të këtij viti.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Viktori ndau një fotografi me të vëllanë, duke e shoqëruar me një mbishkrim emocional.

“Disa plagë nuk shërohen kurrë”, shkroi Palokaj.

 

Çelë Lamaj jep dorëheqje nga të gjitha pozitat publike dhe partiake në PDK-në e Prizrenit
Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

