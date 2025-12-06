Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

KBF Peja 03 është shpallur fituese e Superkupës së Kosovës te femrat, duke mposhtur KBF Bashkimin me rezultat 65:61 në një finale dramatike.
Ky është trofeu i parë në historinë e klubit pejan, i formuar vetëm pak vite më parë, që po shfaqet me sukses në basketbollin kosovar dhe evropian, duke u paraqitur sivjet edhe në EuroCup Women.
Në fitoren vendimtare u dalluan Kiki Jefferson dhe Adrienne Godbold me nga 16 pikë secila, si dhe Arbnore Përçuku me 15 pikë, ndërsa te Bashkimi Alexis Marie Mead realizoi 24 pikë, 7 asiste dhe 7 kërcime./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/