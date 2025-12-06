Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

Në Prizren është zbuluar një rast i rëndë i falsifikimit të dokumenteve dhe uzurpimit të pronës.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, një person i panjohur deri më tani kishte arritur t’ia bartë pronën e një qytetari kosovar te persona të tretë, duke përdorur dokumente të falsifikuara, pa pëlqimin dhe pa dijeninë e viktimës.
Gjatë hetimeve të zhvilluara nga policia, është identifikuar dhe arrestuar i dyshuari – një mashkull kosovar – i cili dyshohet se ka përdorur një letërnjoftim të falsifikuar të shtetit të Serbisë.
Dokumenti dyshohet se përmbante fotografinë e tij, ndërsa të dhënat personale ishin të viktimës.
I dyshuari është intervistuar në prani të organeve hetimore dhe, me urdhër të prokurorit të shtetit, është dërguar në mbajtje.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren