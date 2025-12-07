8.2 C
Prizren
E diel, 7 Dhjetor, 2025
FokusSiguri

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

By admin

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar dje në Prizren, pasi që dyshohet se ka ngacmuar një grua.

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se i dyshuari me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje.
Zafir Berisha në listën e AAK-së: Në këtë betejë jam për Kosovën, jo për “kukulla politike” dhe jo për skenarë të dështuar
E diel e vranët, vende-vende riga shiu

