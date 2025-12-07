8.2 C
Sport

Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

Java e nëntë e Superligës mbyllet sonte me duelin verdhezi mes Golden Eagle Yllit dhe GO+ Pejës në Palestrën ‘Karagaçi’.

Therandasit kanë dy fitore e gjashtë humbje, ndërsa pejanët hyjnë më të sigurt me bilanc 6–2.

Ndeshja nis në ora 19:30.

