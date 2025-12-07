8.2 C
Prizren
E diel, 7 Dhjetor, 2025
type here...

Opinione

Rrethimi i Skënderbeut

By admin

Nga Ben Blushi

Shkoj shpesh të kuptoj se si bashkëjeton Skënderbeu me kohën.

Sheshi që ka marrë emrin e tij ka qenë dikur një rrethrrotullim, pastaj u bë shatërvan tani është një dyqan i madh ku shiten byzylykë xhingla dhe byrekë të ngrohtë.

E megjithatë Skënderbeu rri aty pa lëvizur duke u përshtatur me makinën e kohës që kalon.

Ai do jetë aty edhe kur sheshi të bëhet prapë shatërvan dhe letrat e byrekëve të kalben si gjethe vjeshte.

Unë e fotografova mbrëmë kur një makinë cirku ia kishte zënë pamjen e Krujës, disa pallate të larta ia kishin bllokuar erën që vjen nga Dajti dhe kur ai me siguri po mendonte se rrethim më të shëmtuar nuk ka përballuar asnjëherë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

Më Shumë

Sport

Jeronimo Sarin emërohet trajner i Yllit

Golden Eagle Ylli ka zyrtarizuar sot trajnerin e ri të ekipit, Jeronimo Sarin, i cili vetëm para pak ditësh është larguar nga posti i...
Sport

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

ProCredit Superliga e basketbollit po hy në xhiron e nëntë dhe sfida ndërmjet Bashkimit dhe Rahovecit 029 pritet të jetë një nga më interesante. Pas...

S’lejohet që Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, i pranohen pesë dëshmitë me shkrim

46 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Bashkimi në finale të Superkupës

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

Malishevë: Betimi i kryetarit Kastrati dhe kuvendarëve të rinj më 3 dhjetor

KRU “Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për konsumatorët me borxhe të pashlyera

Ndërroi jetë ish-futbollisti i Lirisë, Refki Neziri

Nëna e Shpat Kasapit flet mes dhimbjes për humbjen e të birit: Nuk kam fjalë, ishte gjysma ime

Kjo është gjendja e 19-vjeçarit që u ther me thikë nga një 13-vjeçar në Prizren

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Nëntë të akuzuar për laboratorin e drogës në Prizren

LDK-ja në Prizren prezanton listën e kandidatëve për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Liria kualifikohet në Kupë pas fitores dramatike ndaj Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne