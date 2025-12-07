5.7 C
Prizren
E hënë, 8 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Derbi verdhezi i takon pejanëve 

By admin

Derbin verdhezi e ka fituar GO+ Peja ndaj Golden Eagle Yllit me rezultat 63:82 (13:18, 24:26, 14:16, 12:22), në javën e nëntë të ProCredit Superligës.

Përballja që u zhvillua në ‘Karagaçi’ ishte emocionuese, por në momentet vendimtare pejanët ishin më të mirë duke u rikthyer te fitoret.

Trevon Allen kishte 20 pikë e pesë kërcime te Ylli, kurse në anën tjetër Tajh Green kishte 15 pikë e 17 kërcime te GO+ Peja, ndërsa Jordan Johnson 16 pikë e gjashtë asistime.

Golden Eagle Ylli numëron dy fitore e shtatë humbje, ndërsa GO+ Peja shtatë fitore e dy humbje./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Limaj thotë se do t’i bashkëngjitet PDK-së në Kuvend, e quan “fazë të dytë të bashkimit”

Më Shumë

Sport

Malisheva me fitore të tretë rresht, mposht Drenicën

Malisheva ka vazhduar formën e shkëlqyer në Albi Mall Superligë, duke e regjistruar fitoren e tretë radhazi pas triumfit 2–0 ndaj Drenicës në shtëpi,...
Kulture

“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

Sot në Shtëpinë e Kulturës “Ukë Bytyçi” u zhvillua Festivali i Teatrit për Fëmijë “Fëmijët në Skenë 2025”, organizuar nga Shoqata për Art dhe...

PDK-ja në Rahovec arrin marrëveshje me AAK-në, Cana jep detaje: Tri drejtori…

“Disa plagë nuk shërohen kurrë”, Unikkatili emocionon me postimin

Guxo në Prizren prezanton dy kandidatët për listën e përbashkët me LVV-në

Çeku: Projekte të mëdha kulturore e sportive po marrin formë në rajonin e Prizrenit

Bashkimi në finale të Superkupës

Kryeprokurorët e Prizrenit dhe Gjakovës zhvillojnë takim të përbashkët me ekspertët e Britanisë së Madhe

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

Malishevë: Betimi i kryetarit Kastrati dhe kuvendarëve të rinj më 3 dhjetor

Rrethimi i Skënderbeut

Latifi: I përkushtuar për kushte më të mira për persona me nevoja të veçanta

Kuvendi i Komunës së Prizrenit mblidhet më 10 dhjetor

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne