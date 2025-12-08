8.3 C
Prizren
E hënë, 8 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Shënoi dy gola për Malishevën, mbrojtësi Arlind Veliu shpallet “Ylli i Javës”

By admin

Federata e Futbollit e Kosovës, në bashkëpunim me sponsorin e Superligës, Albi Mall, ka ndarë çmimin tradicional “Ylli i Javës” për javën e 16-të të kampionatit. Fitues i këtij çmimi është mbrojtësi i Malishevës, Arlind Veliu, i cili pati një paraqitje të shkëlqyer në fitoren 2:0 ndaj Drenicës.

Edhe pse mbrojtës, Veliu u bë vendimtar duke shënuar dy gola, duke udhëhequr skuadrën drejt një fitoreje të rëndësishme në Superligë. Vlerësimi për të u bë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit.

Pas marrjes së çmimit, Veliu u shpreh i kënaqur për vlerësimin dhe kontributin e dhënë në fushë. Ai theksoi se skuadra, me trajnerin e ri, po përpiqet të përmirësojë lojën dhe të rikthehet në objektivat kryesore.

“Ambiciet tona janë tri vendet e para dhe dalja në Evropë. E dinim që ndeshja kundër Drenicës do të ishte e vështirë, por ia dolëm ta përgatisim mirë dhe të marrim fitore. Jam i lumtur që ndihmova me dy gola dhe falënderoj bashkëlojtarët për angazhimin”, tha ai për faqen zyrtare të FFK-së./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj: E respektoj vendimin e dorëheqjes së drejtorit Çelë Lamaj
Next article
Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Më Shumë

Fokus

Liria kualifikohet në Kupë pas fitores dramatike ndaj Suharekës

Liria ka siguruar kalimin në rundin tjetër të Kupës së Kosovës, duke mposhtur Suharekën me rezultat 2:1 në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren. Ndeshja ishte...
Lajme

Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Një 40-vjeçar nga Kosova, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet finlandeze për trafikim të lëndëve narkotike, është kapur nga policia kufitare në hyrje...

Vranët e shi, ky është moti për sot

40 vite shërbim në Zjarrfikësit e Prizrenit, pensionohet komandanti Adem Krasniqi

E shtunë e vranët, priten reshje shiu

Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

Prokuroria e Prizrenit mban ligjërata në shkolla kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore

2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

Latifi: I përkushtuar për kushte më të mira për persona me nevoja të veçanta

Kurti: 12 milionë euro për transformimin e Stadiumit të Prizrenit

Nëntë të akuzuar për laboratorin e drogës në Prizren

Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

Driton Selmanaj tërhiqet nga posti i asamblistit në Prizren

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

13-vjeçari ther me thikë një 19-vjeçar pas një përleshje në një shkollë fillore në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne