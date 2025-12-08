8.3 C
Prizren
E hënë, 8 Dhjetor, 2025
Shënoi dy gola për Malishevën, mbrojtësi Arlind Veliu shpallet “Ylli i Javës”

By admin

Federata e Futbollit e Kosovës, në bashkëpunim me sponsorin e Superligës, Albi Mall, ka ndarë çmimin tradicional “Ylli i Javës” për javën e 16-të të kampionatit. Fitues i këtij çmimi është mbrojtësi i Malishevës, Arlind Veliu, i cili pati një paraqitje të shkëlqyer në fitoren 2:0 ndaj Drenicës.

Edhe pse mbrojtës, Veliu u bë vendimtar duke shënuar dy gola, duke udhëhequr skuadrën drejt një fitoreje të rëndësishme në Superligë. Vlerësimi për të u bë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit.

Pas marrjes së çmimit, Veliu u shpreh i kënaqur për vlerësimin dhe kontributin e dhënë në fushë. Ai theksoi se skuadra, me trajnerin e ri, po përpiqet të përmirësojë lojën dhe të rikthehet në objektivat kryesore.

“Ambiciet tona janë tri vendet e para dhe dalja në Evropë. E dinim që ndeshja kundër Drenicës do të ishte e vështirë, por ia dolëm ta përgatisim mirë dhe të marrim fitore. Jam i lumtur që ndihmova me dy gola dhe falënderoj bashkëlojtarët për angazhimin”, tha ai për faqen zyrtare të FFK-së./PrizrenPress.com/

Totaj: E respektoj vendimin e dorëheqjes së drejtorit Çelë Lamaj
Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

