Shënoi dy gola për Malishevën, mbrojtësi Arlind Veliu shpallet “Ylli i Javës”

Federata e Futbollit e Kosovës, në bashkëpunim me sponsorin e Superligës, Albi Mall, ka ndarë çmimin tradicional “Ylli i Javës” për javën e 16-të të kampionatit. Fitues i këtij çmimi është mbrojtësi i Malishevës, Arlind Veliu, i cili pati një paraqitje të shkëlqyer në fitoren 2:0 ndaj Drenicës.
Edhe pse mbrojtës, Veliu u bë vendimtar duke shënuar dy gola, duke udhëhequr skuadrën drejt një fitoreje të rëndësishme në Superligë. Vlerësimi për të u bë nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit.
Pas marrjes së çmimit, Veliu u shpreh i kënaqur për vlerësimin dhe kontributin e dhënë në fushë. Ai theksoi se skuadra, me trajnerin e ri, po përpiqet të përmirësojë lojën dhe të rikthehet në objektivat kryesore.
“Ambiciet tona janë tri vendet e para dhe dalja në Evropë. E dinim që ndeshja kundër Drenicës do të ishte e vështirë, por ia dolëm ta përgatisim mirë dhe të marrim fitore. Jam i lumtur që ndihmova me dy gola dhe falënderoj bashkëlojtarët për angazhimin”, tha ai për faqen zyrtare të FFK-së./PrizrenPress.com/
