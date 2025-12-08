Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Një 40-vjeçar nga Kosova, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet finlandeze për trafikim të lëndëve narkotike, është kapur nga policia kufitare në hyrje të Shqipërisë.
“Nga verifikimet e kryera dhe nga informacioni i shkëmbyer me Interpol Tiranën, rezultoi se ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Prokuroria e Distriktit Jugor Helsinki ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Trafikimi i lëndëve narkotike”, thuhet në njoftimin e Policisë së Shqipërisë.
Interpol Tirana vijon procedurat për ekstradimin e 40-vjeçarit, me inicialet SH. H., në Finlandë.
