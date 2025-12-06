7.2 C
Prizren
E diel, 7 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

40 vite shërbim në Zjarrfikësit e Prizrenit, pensionohet komandanti Adem Krasniqi

By admin

Pas katër dekadash shërbimi të palodhur në Brigadën e Zjarrfikësve të Prizrenit, komandanti Adem Krasniqi është pensionuar dje, duke marrë mirënjohje të veçantë nga kryetari i Komunës, Shaqir Totaj.

Krasniqi u vlerësua për përkushtimin, profesionalizmin dhe guximin e treguar gjatë gjithë karrierës së tij, duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për komunitetin dhe sigurinë e qytetit.

“Me respekt e nderuam për përkushtimin, profesionalizmin dhe guximin e treguar gjatë gjithë karrierës së tij, duke i uruar shëndet, lumturi dhe suksese në kapitullin e ri të jetës”, tha Totaj./PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit
Next article
Çeku: Projekte të mëdha kulturore e sportive po marrin formë në rajonin e Prizrenit

Më Shumë

Sport

Jeronimo Sarin emërohet trajner i Yllit

Golden Eagle Ylli ka zyrtarizuar sot trajnerin e ri të ekipit, Jeronimo Sarin, i cili vetëm para pak ditësh është larguar nga posti i...
Lajme

Java e ardhshme me mot të vranët e pak rreze dielli dhe me riga shiu

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se java e ardhshme parashihet të jetë kryesisht e vranët, me pak rreze dielli dhe herë...

Prokuroria e Prizrenit mban ligjërata në shkolla kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore

“Dita e 8-të pa asnjë minutë rrymë”, protestojnë banorët e Malishevës

Bashkimi ndalet në Gjakovë, pëson humbjen e parë të sezonit nga Vëllaznimi

Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

HISTORIKE: Islam Selmani i ARGJEND në Botëror

E shtunë e vranët, priten reshje shiu

Malisheva me fitore të tretë rresht, mposht Drenicën

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

LDK-ja në Prizren prezanton listën e kandidatëve për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Astrit Temaj bëhet kuvendar në Kuvendin Komunal të Prizrenit

Vranët e shi, ky është moti për sot

Çelë Lamaj jep dorëheqje nga të gjitha pozitat publike dhe partiake në PDK-në e Prizrenit

Thirrja e publicistit Fahri Musliu për kryetarët e komunave: Në përzgjedhjen e ekzekutivit, hiqni dorë nga direktivat partiake

Ekstradohet nga Hungaria në Kosovë, 49-vjeçari nga Gjonaj i Prizrenit i dënuar për kultivim e shitje të drogës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne