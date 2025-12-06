40 vite shërbim në Zjarrfikësit e Prizrenit, pensionohet komandanti Adem Krasniqi

Pas katër dekadash shërbimi të palodhur në Brigadën e Zjarrfikësve të Prizrenit, komandanti Adem Krasniqi është pensionuar dje, duke marrë mirënjohje të veçantë nga kryetari i Komunës, Shaqir Totaj.
Krasniqi u vlerësua për përkushtimin, profesionalizmin dhe guximin e treguar gjatë gjithë karrierës së tij, duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për komunitetin dhe sigurinë e qytetit.
“Me respekt e nderuam për përkushtimin, profesionalizmin dhe guximin e treguar gjatë gjithë karrierës së tij, duke i uruar shëndet, lumturi dhe suksese në kapitullin e ri të jetës”, tha Totaj./PrizrenPress.com/
