8.3 C
Prizren
E hënë, 8 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Smajl Latifi betohet për mandatin e katër radhazi

By admin

Është mbajtur mbledhja inauguruese e Kuvendit Komunal të Rahovecit, ku kryetari i komunës, Smajl Latifi, dhe 27 asamblistë kanë dhënë betimin e tyre. Me këtë rast, Latifi ka marrë zyrtarisht mandatin e tij të katërt radhazi si kryetar i komunës.

Në fjalën e tij gjatë mbledhjes inauguruese, Latifi ka shprehur mirënjohje për besimin e qytetarëve dhe ka theksuar rëndësinë e vazhdimësisë së punës dhe përgjegjësisë në drejtimin e komunës. Ai ka nënvizuar se mandati i tij nuk shihet si privilegj, por si detyrë për qytetarët e Rahovecit.

Express Kredi nga BiCredit

 

“Sot e vazhdoj mandatin tim si kryetar i komunës së Rahovecit për të tretën herë radhazi, të katërtën në këtë udhëtim të përbashkët. Ky është një besim i madh që një njeri mund ta marrë nga populli i tij. Ky është vlerësimi më i lartë që qytetari ja bën punës, përkushtimit dhe fjalës së mbajtur, dhe unë këtë besim e marr sikur privilegj, por si detyrim. Në këto vite kemi kaluar shumë rrugë bashkë, kemi ndërtuar e kemi përballuar sfida. Kemi marrë vendime të vështira, kemi punuar ditë pas dite, për ta çuar Rahovecin përpara. E kemi bërë me qetësi e përkushtim, me vendosmëri e guxim, me përgjegjësi e besim të bindur se vendi ynë asnjëherë nuk kishte as nuk ka kohë për të humbur, e as Rahoveci nuk ka kohë për të humbur”, tha ai.

Ai shtoi se mandati i ri do të jetë një forcim i zotimit të tij për të çuar komunën drejt përparimit dhe standardeve më të larta të zhvillimit.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

 

“Mandati që fillon sot është forcim i zotimit tim, një zotim i qartë se komuna e Rahovecit do të ecë drejt standardit, drejt përparimit dhe drejt një të ardhmeje që ndërtojmë me punë të përditshme. Unë betohem si një njeri që ka parë, ka mësuar, që di peshën e përgjegjësisë dhe e kuptoj ritmin që kërkon zhvillimi. Ky mandat është shenjë e qartë besimi, por është edhe thirrje për t’u mos u mjaftuar asnjëherë me atë që është bërë deri tani. Është thirrje për të çuar punët tutje”, tha ai./Ekonomia Online

Marketing

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda
Next article
Atmosfera festive po fillon në Prizren

Më Shumë

Opinione

Rrethimi i Skënderbeut

Nga Ben Blushi Shkoj shpesh të kuptoj se si bashkëjeton Skënderbeu me kohën. Sheshi që ka marrë emrin e tij ka qenë dikur një rrethrrotullim, pastaj...
Sport

Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

Në shortin e hedhur nga Federata e Basketbollit të Kosovës, Bashkimi ka mësuar kundërshtarin e saj për fazën çerekfinale të Kupës së Kosovës. Skuadra...

Agim Muqaj shpall kandidaturën për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e AAK-së

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Vjedhin pesë trotinetë në vende të ndryshme në Prizren, arrestohen dy persona

Serbia ia cakton 30 ditë paraburgim shtetasit të Kosovës, Avni Qenaj

Kjo është gjendja e 19-vjeçarit që u ther me thikë nga një 13-vjeçar në Prizren

E shtunë e vranët, priten reshje shiu

Limaj thotë se do t’i bashkëngjitet PDK-së në Kuvend, e quan “fazë të dytë të bashkimit”

Arrestohen dy të dyshuar në Prizren, postuan në rrjete sociale video duke shtënë me armë

Zafir Berisha në listën e AAK-së: Në këtë betejë jam për Kosovën, jo për “kukulla politike” dhe jo për skenarë të dështuar

Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren

Guxo në Prizren prezanton dy kandidatët për listën e përbashkët me LVV-në

Kurti: 12 milionë euro për transformimin e Stadiumit të Prizrenit

PDK-ja në Prizren garon me tetë kandidatë për deputetë në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Bashkimi synon fitoren e tetë radhazi në Gjakovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne