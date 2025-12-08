Atmosfera festive po fillon në Prizren

Në “Sheshin e Lidhjes” të Prizrenit tashmë janë vendosur shtëpizat e drurit për “Dimrin Kulturor”, i cili hapet së shpejti dhe do të vazhdojë të sjellë gjallëri deri më 05 Janar.
Sipas komunës, këtë aktivitet e zbukuron edhe më shumë muzika e gjallë, ndejat e ngrohta dhe oferta interesante e gastronomëve tanë.
Ndërkohë, ka nisur edhe dekorimi i qytetit, duke e kthyer Prizrenin në një skenë të vërtetë festive për fundvit./PrizrenPress.com/
