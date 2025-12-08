8.3 C
Prizren
E hënë, 8 Dhjetor, 2025
Atmosfera festive po fillon në Prizren

By admin

Në “Sheshin e Lidhjes” të Prizrenit tashmë janë vendosur shtëpizat e drurit për “Dimrin Kulturor”, i cili hapet së shpejti dhe do të vazhdojë të sjellë gjallëri deri më 05 Janar.

Sipas komunës, këtë aktivitet e zbukuron edhe më shumë muzika e gjallë, ndejat e ngrohta dhe oferta interesante e gastronomëve tanë.

Ndërkohë, ka nisur edhe dekorimi i qytetit, duke e kthyer Prizrenin në një skenë të vërtetë festive për fundvit./PrizrenPress.com/

Smajl Latifi betohet për mandatin e katër radhazi
Rivitalizohet ‘Keji’ në Shatërvan

Lajme

Policia në Prizren nis hetimet për parat false që u pranuan nga 1 qershori deri në nëntor

Policia në Prizren  ka iniciuar rast për falsifikim të parasë. Sipas raportit 24 orësh të policisë thuhet se nga 1 qershori deri më 27 nëntor...
Lajme

31 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...

Gruaja në Dragash s’e lë burrin të hyjë në shtëpi

Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Vjedhin pesë trotinetë në vende të ndryshme në Prizren, arrestohen dy persona

Ndahet nga jeta ish-zyrtari policor nga Prizreni

Bashkimi në finale të Superkupës, përballet me Peja 03 të shtunën

Përvjetori i lindjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova

Totaj takon drejtuesit e “Hidroregjionit Jugor”, diskutohet zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit

Sekuestrohen katër armë në rajonin e Prizrenit, dy të ndaluar – një në kërkim

Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

Malisheva me fitore të tretë rresht, mposht Drenicën

Prizreni i gatshëm për menaxhimin e rrugëve gjatë dimrit

Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

Çelë Lamaj jep dorëheqje nga të gjitha pozitat publike dhe partiake në PDK-në e Prizrenit

