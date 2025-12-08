Rivitalizohet ‘Keji’ në Shatërvan

Komuna e Prizrenit ka nisur rehabilitimin dhe rivitalizimin e ‘Kejit’ në Shatërvan, një nga hapësirat më të frekuentuara të qytetit.
Sipas njoftimit të komunës, ndërhyrja ka qenë e domosdoshme për të rikthyer bukurinë e këtij vendi, i cili ka rëndësi të veçantë për qytetarët dhe vizitorët.
“Po rehabilitohet dhe rivitalizohet ‘Keji’ në Shadërvan, ku intervenimi ka qenë i domosdoshëm në këto hapësira të frekuentuara të cilat ia shtojnë bukurinë edhe Lumbardhit, edhe qendrës së Prizrenit në përgjithësi”, njofton komuna./PrizrenPress.com/
