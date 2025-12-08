5.9 C
Gjykata e Prizrenit dhe UPZ nënshkruajnë marrëveshje trevjeçare bashkëpunimi

Gjykata Themelore në Prizren dhe Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren kanë nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi për Bashkëpunim, me synim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe avancimin e cilësisë së arsimit juridik.

Marrëveshja u firmos nga Prof. Assoc. Dr. Mentor Alishani, në emër të Universitetit “Ukshin Hoti”, dhe nga kryetarja e Gjykatës Themelore, Shpresa Emra. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe Ass. Milot Krasniqi, përfaqësues i Fakultetit Juridik dhe mbështetës i procesit të nënshkrimit.

Sipas njoftimit, memorandumi parasheh thellimin e bashkëpunimit akademik dhe profesional, duke përfshirë zhvillimin e praktikave juridike për studentët, shkëmbimin e ekspertizës profesionale, organizimin e aktiviteteve të përbashkëta akademike, kërkimore e shkencore, si dhe afrimin e teorisë me praktikën gjyqësore. Gjykata do të mbështesë programet Bachelor dhe Master, do të mundësojë praktika profesionale dhe do të marrë pjesë në konferenca, publikime e trajnime të përbashkëta.

Në të njëjtën kohë, Fakulteti Juridik i UPZ-së do të ofrojë mbështetje institucionale për realizimin e aktiviteteve, zhvillimin e klinikave juridike dhe fuqizimin e kapaciteteve profesionale të studentëve dhe stafit akademik.

Marrëveshja ka afat trevjeçar, me mundësi rinovimi, dhe pritet të kontribuojë në rritjen e përvojës praktike të studentëve si dhe në forcimin e bashkëpunimit profesional ndërmjet dy institucioneve.

“Ky hap përfaqëson një moment të rëndësishëm në konsolidimin e bashkëpunimit institucional dhe në krijimin e mundësive të reja për zhvillim profesional e akademik në fushën e drejtësisë”, thuhet në njoftimin e Gjykatës së Prizrenit./PrizrenPress.com/

