9 C
Prizren
E martë, 9 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Gjendet pa shenja jete një person në një lokal në Prizren

By admin

Një person është gjetur pa shenja jete ditën e djeshme në një lokal në Prizren.

Sipas raportit 24-orësh, ekipi i urgjencës ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar vdekjen e viktimës.

Express Kredi nga BiCredit

Ndërsa rasti është iniciuar si hetim i vdekjes.

“Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, njofton policia.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Avdyli: Zgjedhjet e 28 dhjetorit erdhën si pasojë e “llugës” politike të opozitës
Next article
Arrestohet 27-vjeçari në Rahovec, i gjendet armë dhe mbi 120 fishekë gjatë kontrollit në shtëpi

Më Shumë

Lajme

31 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Lajme

Kryeprokurorët e Prizrenit dhe Gjakovës zhvillojnë takim të përbashkët me ekspertët e Britanisë së Madhe

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu dhe Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Enis Gashi, kanë zhvilluar sot një takim pune të...

Dioqeza Prizren-Prishtinë dhe Argjipeshkvia e Tivarit shënojnë “Ditët e Bogdanit 2025” me Akademi Shkencore dhe aktivitete kulturore

Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

Shënoi dy gola për Malishevën, mbrojtësi Arlind Veliu shpallet “Ylli i Javës”

Bizneset turke shprehin interes për bashkëpunim me Odën e Prizrenit

Limaj thotë se do t’i bashkëngjitet PDK-së në Kuvend, e quan “fazë të dytë të bashkimit”

Ndahet nga jeta ish-zyrtari policor nga Prizreni

Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

Liria kualifikohet në Kupë pas fitores dramatike ndaj Suharekës

Guxo në Prizren prezanton dy kandidatët për listën e përbashkët me LVV-në

Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

E shtunë e vranët, priten reshje shiu

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne