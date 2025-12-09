Gjendet pa shenja jete një person në një lokal në Prizren

Një person është gjetur pa shenja jete ditën e djeshme në një lokal në Prizren.
Sipas raportit 24-orësh, ekipi i urgjencës ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Ndërsa rasti është iniciuar si hetim i vdekjes.
“Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion”, njofton policia.
