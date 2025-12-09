9 C
Arrestohet 27-vjeçari në Rahovec, i gjendet armë dhe mbi 120 fishekë gjatë kontrollit në shtëpi

By admin

Një incident i rëndë i sigurisë është regjistruar mëngjesin e djeshëm në fshatin Kramovik të Rahovecit.

Siç merr vesh ekskluzivisht Gazeta Sinjali, gjatë hetimeve për një rast të “vjedhjes së rëndë”, policia ka zbatuar një urdhër verbal të Prokurorit të Shtetit për kontroll në shtëpinë e të dyshuarit A. Th.

Gjatë kontrollit të kryer rreth orës 09:30, njësia hetimore e Stacionit Policor Rahovec ka gjetur dhe konfiskuar prova të rëndësishme: një pistoletë Elite, prodhim gjerman, një karikator, 7 fishekë kalibër 7.65 mm me gaz, 120 fishekë kalibër 7.62 mm.

I dyshuari është arrestuar në vendngjarje dhe më pas është intervistuar në prani të avokatit të tij mbrojtës. Pas procedurave të para, Prokurori i Shtetit ka vendosur masën e ndalimit prej 48 orësh, ndërsa rasti po trajtohet në drejtim të veprës penale “Mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.

