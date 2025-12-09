6.9 C
Prizren
E martë, 9 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Kryeprokurori i Prizrenit pjesë e panelit të diskutimit mbi rolin e institucioneve arsimore në edukimin për barazi gjinore

By admin

Me ftesë të Prodekanes së Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti” prof. Adelina Rakaj, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu, mori pjesë në panelin e diskutimit me temën “Roli i institucioneve arsimore në edukimin mbi barazinë gjinore si mekanizëm për parandalimin e dhunës”, organizuar nga Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren.

Express Kredi nga BiCredit

Gjatë këtij paneli u theksua rëndësia e bashkëpunimit ndërinstitucional në funksion të parandalimit të pabarazisë dhe dhunës, si dhe roli thelbësor që luajnë institucionet arsimore në edukimin e gjeneratave të reja për barazi, respekt dhe kulturë demokratike.

Në fjalën e tij, Kryeprokurori Kryeziu paraqiti pikëpamjet mbi rolin e institucioneve përgjegjëse, me theks të veçantë mbi mandatin dhe obligimet e Prokurorit të Shtetit në parandalimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës. Ai rikujtoi se lufta kundër dhunës, e veçanërisht dhunës në baza gjinore, mbetet një ndër prioritetet kryesore të Prokurorisë Themelore në Prizren.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Kryeprokurori po ashtu potencoi se Prokurori i Shtetit mbetet i përkushtuar në luftën kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore, duke vënë në pah rolin e Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë të Viktimave (ZMNV), cila ofron përkrahje të drejtpërdrejtë për viktimat, si dhe bashkëpunimin me Koordinatoren Nacionale për Dhunë në Familje.

Po ashtu, Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” Mentor Alishani, Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prizren, Shpresa Emra, dhe Kryetari i OAK – dega Prizren, Blerim Mazreku, në fjalimet e tyre theksuan rëndësinë e promovimit të barazisë gjinore, fuqizimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe rolit të përbashkët që kanë institucionet arsimore dhe gjyqësore në parandalimin e dhunës dhe promovimin e barazisë gjinore.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Në përmbyllje, Kryeprokurori Kryeziu vlerësoi lartë kontributin e Universitetit “Ukshin Hoti”, në veçanti të Fakultetit Juridik, për organizimin e aktiviteteve të tilla që synojnë rritjen e ndërgjegjësimit shoqëror, promovimin e barazisë gjinore dhe forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional në luftën kundër dhunës.

Previous article
LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit
Next article
Presidenti Begaj viziton Rahovecin, dekorohet nga Smajl Latifi

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar dje në Prizren, pasi që dyshohet se ka ngacmuar një grua. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se...
Lajme

Muharremaj betohet si kryetar i Suharekës për mandatin e tretë

Bali Muharremaj ka dhënë sot betimin si kryetar i Komunës së Suharekës, duke nisur zyrtarisht mandatin e tij të tretë në krye të komunës....

Bashkimi në finale të Superkupës

Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Shënoi dy gola për Malishevën, mbrojtësi Arlind Veliu shpallet “Ylli i Javës”

Smajl Latifi betohet për mandatin e katër radhazi

Malisheva me fitore të tretë rresht, mposht Drenicën

Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

Ngacmon të miturën në market në Prizren, i dyshuari rezulton i kërkuar për vjedhje

Ndërroi jetë ish-futbollisti i Lirisë, Refki Neziri

Bashkimi pret kampionin Trepçën në Prizren

Bashkimi synon rikthimin pas humbjes, përballet me Rahovecin 029

Kurti: 12 milionë euro për transformimin e Stadiumit të Prizrenit

Zhduket i mituri në Prizren, nëna e raporton rastin në polici

Atmosfera festive po fillon në Prizren

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne