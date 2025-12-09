6.9 C
Biletat për super derbin Bashkimi–Trepça dalin nesër në shitje

Bashkimi ka njoftuar se nesër, nga ora 12:00, do të nisë shitja e biletave për super derbin e shumëpritur kundër Trepçës, që do të zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Sipas njoftimit të klubit, çmimi i biletave të rregullta është 3 euro, ndërsa ato VIP kushtojnë 15 euro. Çdo person do të ketë të drejtë të blejë deri në katër bileta.

Dyert e palestrës do të hapen në orën 17:30, ndërsa klubi ka kërkuar nga tifozët që të respektojnë vendet VIP sipas biletave përkatëse.

Bashkimi u ka bërë thirrje tifozëve që ta mbështesin ekipin dhe të krijojnë atmosferë sa më të zjarrtë në një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit./PrizrenPress.com/

