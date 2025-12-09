Teatri i Prizrenit mbledh 700 fëmijë në një ditë

Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu” në Prizren ka mirëpritur sot një numër rekord të publikut të vogël, duke mbledhur rreth 700 fëmijë në dy shfaqje të ditës. Shfaqja për fëmijë “Pula pispilluqe me çizme të kuqe”, e planifikuar fillimisht për një termin të vetëm, është luajtur dy herë për shkak të interesimit të madh, raporton PrizrenPress.
Nga institucioni u bë e ditur se vendimi për të shtuar një term të dytë është marrë për të mos zhgënjyer fëmijët dhe për t’iu përgjigjur kërkesës së vazhdueshme të prindërve.
“Kjo na motivon edhe më shumë të punojmë dhe na tregon se publiku i teatrit po rritet e konsolidohet dita ditës. Ju presim në shfaqjet e tjera!”, thuhet në njoftimin e Teatrit të Qytetit./PrizrenPress.com/
