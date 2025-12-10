10.3 C
Prizren
E mërkurë, 10 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Shaqir Totaj bën sot betimin për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

By admin

Shaqir Totaj pritet të bëjë sot betimin për marrjen e mandatit të dytë në krye të Komunës së Prizrenit.

Ceremonia do të zhvillohet gjatë seancës inauguruese të Kuvendit Komunal, ku krahas tij do të betohen edhe anëtarët e rinj të kuvendit.

Totaj siguroi rizgjedhjen në zgjedhjet lokale, duke fituar ndaj kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Teatri i Prizrenit mbledh 700 fëmijë në një ditë
Next article
Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Vjedhin pesë trotinetë në vende të ndryshme në Prizren, arrestohen dy persona

Policia e Kosovës, stacioni Policor Prizren, përmes Sektorit të Hetimeve, ka shënuar një tjetër sukses kundër veprave penale të vjedhjes. Sipas një njoftimi për media...
Lajme

LDK-ja në Prizren prezanton listën e kandidatëve për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lidhja Demokratike e Kosovës, dega në Prizren, ka prezantuar listën e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke i cilësuar...

Vranët e shi, ky është moti për sot

40 vite shërbim në Zjarrfikësit e Prizrenit, pensionohet komandanti Adem Krasniqi

Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Serbia ia cakton 30 ditë paraburgim shtetasit të Kosovës, Avni Qenaj

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

KRU “Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për konsumatorët me borxhe të pashlyera

Shënoi dy gola për Malishevën, mbrojtësi Arlind Veliu shpallet “Ylli i Javës”

Kryeprokurori i Prizrenit pjesë e panelit të diskutimit mbi rolin e institucioneve arsimore në edukimin për barazi gjinore

Drini i Bardhë mbyll sezonin vjeshtor me fitore

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Zafir Berisha në listën e AAK-së: Në këtë betejë jam për Kosovën, jo për “kukulla politike” dhe jo për skenarë të dështuar

Guxo në Prizren prezanton dy kandidatët për listën e përbashkët me LVV-në

Bizneset turke shprehin interes për bashkëpunim me Odën e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne