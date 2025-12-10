Shaqir Totaj bën sot betimin për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Shaqir Totaj pritet të bëjë sot betimin për marrjen e mandatit të dytë në krye të Komunës së Prizrenit.
Ceremonia do të zhvillohet gjatë seancës inauguruese të Kuvendit Komunal, ku krahas tij do të betohen edhe anëtarët e rinj të kuvendit.
Totaj siguroi rizgjedhjen në zgjedhjet lokale, duke fituar ndaj kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi.
