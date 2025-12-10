10.3 C
Prizren
E mërkurë, 10 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Totaj pas betimit: Do ta bëjmë Prizrenin edhe më të bukur, ashtu siç e meriton

By admin

 

Betimin, ai e bëri në mbledhjen e sotme konstituive të Kuvendit Komunal të Prizrenit  ku u zotua se do t’i përmbush detyrat për një jetë mëë cilësore për prizrenasit.

Express Kredi nga BiCredit

“Në mbledhjen e sotme konstituive të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, u betova për mandatin tim të dytë si Kryetar i Komunës së Prizrenit, se do t’i përmbush detyrat dhe do t’i ushtroj kompetencat e mia me nder, besnikëri dhe paanshmëri, me synimin e vetëm për të krijuar kushte për një jetë më të qetë e më cilësore për të gjithë qytetarët tanë”.

“Falënderoj nga zemra të gjithë votuesit për besimin dhe mbështetjen e dhënë. Zotohem se do të shërbej për të gjithë pa dallim, dhe se së bashku do ta bëjmë Prizrenin edhe më funksional, edhe më të bukur, ashtu siç e meriton, përmes bashkëpunimit të drejtpërdrejtë me qytetarin”, tha Totaj.

Po sot, gjatë kësaj mbledhjeje  u betuan edhe asambleistët e rinj.

“I uroj përzemërsisht për mandatin e tyre dhe pres që së bashku të çojmë përpara proceset që do të përmirësojnë jetën e qytetarëve në mbarë Komunën e Prizrenit”, shkruan Totaj.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit
Next article
Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Më Shumë

Lajme

2.5 milionë euro për Qendrën Kulturore në Rahovec dhe gati 1 milion për atë Turke në Mamushë – Kurti inspekton punimet

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka vizituar sot komunat e Rahovecit dhe të Mamushës për të parë nga afër ecurinë e punimeve në dy...
Fokus

Totaj: E respektoj vendimin e dorëheqjes së drejtorit Çelë Lamaj

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka reaguar dy ditë pas dorëheqjes së Çelë Lamajt nga pozita e drejtorit të DSHP-së dhe nga...

Komunizmi ka vdekur

Smajl Latifi betohet për mandatin e katër radhazi

Zafir Berisha në listën e AAK-së: Në këtë betejë jam për Kosovën, jo për “kukulla politike” dhe jo për skenarë të dështuar

Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

Po finalizohen punimet në Shtëpinë e Kulturës në fshatin Pouskë të Zhupës

Presidenti Begaj viziton Rahovecin, dekorohet nga Smajl Latifi

E diel e vranët, vende-vende riga shiu

Kurti: 12 milionë euro për transformimin e Stadiumit të Prizrenit

Çelë Lamaj jep dorëheqje nga të gjitha pozitat publike dhe partiake në PDK-në e Prizrenit

Gjykata e Prizrenit dhe UPZ nënshkruajnë marrëveshje trevjeçare bashkëpunimi

Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

E mitura nga Malisheva raporton për dhunim, prokuroria nis hetimet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne