Rikthim spektakolar i kampionit: Trepça përmbys Bashkimin nga -15 në +7

By admin

Në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, Bashkimi u përball me një humbje të rëndë, pavarësisht një nisjeje të shkëlqyer, duke u mposhtur nga Trepça me rezultat 64:71 në derbin e javës së dhjetë të ProCredit Superligës, raporton PrizrenPress.

Prizrenasit e nisën fuqishëm ndeshjen, duke krijuar epërsi të hershme 18:3 dhe duke e mbyllur çerekun e parë 22:10, duke dhënë përshtypjen se fitorja do të mbetej në shtëpi. Por Bashkimi nuk arriti ta mbante ritmin, duke u ndalur në periudhat e tjera, gjë që u shfrytëzua maksimalisht nga kampionët në fuqi.

Trepça reagoi në tri çerekët pasues, të cilat i fitoi bindshëm (14:18, 14:20, 14:23), duke realizuar një rikthim të madh dhe duke e përmbysur plotësisht lojën e Bashkimit.

Te Bashkimi, lojtari më i spikatur ishte Dequon Lake, që shkëlqeu me 20 pikë dhe 13 kërcime, por kontributi i tij nuk mjaftoi për të ndalur rënien e skuadrës portokallezi.

Te Trepça, më i miri ishte Mikaile Tmusiq, me 20 pikë, 7 kërcime dhe 3 asistime, duke udhëhequr rikthimin e mitrovicasve.

Kjo shënon humbjen e tretë radhazi të Bashkimit, pas një serie mbresëlënëse prej shtatë fitoreve. Ndërkohë, Trepça shkon në 6 fitore dhe 3 humbje, duke vazhduar të qëndrojë në garë për kreun e tabelës./PrizrenPress.com/

