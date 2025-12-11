Bashkimi në krizë lëndimesh, kapiteni Bunjaku mungon një muaj

Bashkimi po përballet me një situatë të vështirë pas lëndimeve të njëpasnjëshme që kanë goditur katër lojtarë të ekipit, duke ndikuar dukshëm në paraqitjet e skuadrës në tri ndeshjet e fundit.
Kapiteni Valon Bunjaku ka pësuar një lëndim gjatë sfidës kundër Trepçës dhe, sipas raportit mjekësor, pritet të mungojë rreth katër javë. Po aq do të mungojë edhe Jeremiah Bailey, i cili ka marrë një dëmtim të ngjashëm, raporton PrizrenPress.
Në anën tjetër, klubi njofton se situata e Isaiah Cousins është më pozitive dhe rikthimi i tij në parket pritet të ndodhë më shpejt se fillimisht i parashikuar. Besimi Bytyqi gjithashtu mbetet jashtë, duke e thelluar krizën e mungesave në ekip.
“Jemi duke kaluar një periudhë të vështirë pas lëndimit të katër lojtarëve tanë, një situatë që padyshim ka ndikuar në rezultatet e ekipit. Megjithatë, sfida të tilla na forcojnë edhe më shumë”, thuhet në njoftimin e klubit prizrenas.
Drejtuesit e Bashkimit theksojnë se ditëve në vijim pritet nënshkrimi i lojtarëve të rinj për të plotësuar mungesat dhe për të stabilizuar skuadrën në vazhdim të sezonit.
Klubi ka falënderuar tifozët për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar se ekipi do të rikthehet “më i fortë, më i bashkuar dhe më i vendosur se kurrë”./PrizrenPress.com/
