Kamioni me beton godet për vdekje një person në Prizren

Një aksident me fatalitet ka ndodhur pak më parë në Prizren, ku një kamion me beton ka goditur për vdekje një këmbësor.
Rasti ka ndodhur derisa shoferi i kamionit me beton ka lëvizur prapa dhe ka goditur këmbësorin, i cili nuk ka arritur t’u bëjë ballë plagëve dhe ka vdekur.
Sipas lexuesit të Zeri.info, i cili ka qëlluar në vendngjarje, aty gjenden policia dhe autoambulanca.
Lidhur me rastin Policia ende nuk ka dhënë përgjigje. /Zëri
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/