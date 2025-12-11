5.6 C
Restaurohet plotësisht Shtëpia e Familjes Bërlajolli në Prizren

By admin

Një pjesë e çmuar e historisë së qytetit është rikthyer në funksion. QRTK në Prizren ka njoftuar se punimet restauruese në “Shtëpinë e Familjes Bërlajolli” kanë përfunduar me sukses.

“Përfunduan me sukses punimet restauruese në ‘Shtëpinë e Familjes Bërlajolli’ në Prizren. Ky aset i trashëgimisë kulturore, i dëmtuar nga koha dhe kushte të jashtme, ka kaluar përmes ndërhyrjeve emergjente dhe restaurimit të plotë, të menaxhuar nga QRTK Prizren dhe me financim të Ministrisë së Kulturës”, njofton institucionit, raporton PrizrenPress.

Pas pranimit teknik, objekti i është dorëzuar pronarëve/shfrytëzuesve, të cilët do të kujdesen për mirëmbajtjen e tij sipas përgjegjësive ligjore.

“Falë punës së ekipit profesional, shtëpia është rikthyer në funksion dhe mbetet një pjesë e çmuar e historisë së qyteti,”, shton QRTK në Prizren.

Institucioni thekson gjithashtu: “QRTK Prizren vazhdon të angazhohet për ruajtjen dhe valorizimin e trashëgimisë kulturore, me qëllim që monumentet tona të mbeten të gjalla për brezat e ardhshëm”./PrizrenPress.com/

Shtëpia e Familjes Bërlajolli tashmë është një shembull i kujdesit për trashëgiminë kulturore dhe dëshmi e përkushtimit për ruajtjen e identitetit historik të Prizrenit.

