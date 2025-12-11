3.4 C
Prizren
E premte, 12 Dhjetor, 2025
type here...

Lajme

Prizreni shpallet “Qyteti Evropian i Sportit 2026” në Parlamentin Evropian

By admin

Prizreni ka marrë sot zyrtarisht çmimin “Qyteti Evropian i Sportit 2026” në një ceremoni të mbajtur në Parlamentin Evropian në Bruksel.

Vlerësimi vjen pas një procesi njëvjeçar të punës intensive dhe profesionalizmit të ekipeve lokale që kanë përgatitur dosjen e kandidimit.

Kryetari i rizgjedhur i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, e cilësoi këtë arritje si rezultat të përkushtimit të shumë njerëzve që kanë punuar pas skenës.

Express Kredi nga BiCredit

“Ky sukses është rezultat i një pune të jashtëzakonshme gjatë vitit të kaluar, një proces i gjatë, sfidues dhe tepër profesional, i cili u kurorëzua me këtë vlerësim të madh për qytetin tonë”, shkruan Totaj.

“Një falënderim i posaçëm shkon për ekipin që e bëri të mundur këtë arritje, pa përkushtimin dhe angazhimin e të cilit kjo ditë nuk do të ishte e mundur”.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Totaj premton se sporti do të mbetet një nga prioritetet kryesore të mandatit të tij të ri, duke paralajmëruar investime të mëtejshme në infrastrukturë dhe mbështetje për klubet dhe talentet e reja.

“Do të vazhdojmë të investojmë në infrastrukturë moderne, në mbështetjen e klubeve sportive, të të rinjve e talentëve, si dhe mbi të gjitha, në ndërtimin e një Prizreni më aktiv, më të shëndetshëm dhe më energjik”.

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Totaj  tha se ky çmim është një shtysë e re për zhvillimin e qytetit.

“Ky çmim është motivim për të punuar edhe më shumë. Prizreni meriton më të mirën dhe ne do të vazhdojmë të zhvillohemi”. /PrizrenPress.com/

Marketing

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Tallja e pushtetit me Gjergj Kastriotin dhe Nënën Terezë
Next article
Aksident mes dy veturave në Rahovec (PAMJE)

Më Shumë

Lajme

Arrestohet 27-vjeçari në Rahovec, i gjendet armë dhe mbi 120 fishekë gjatë kontrollit në shtëpi

Një incident i rëndë i sigurisë është regjistruar mëngjesin e djeshëm në fshatin Kramovik të Rahovecit. Siç merr vesh ekskluzivisht Gazeta Sinjali, gjatë hetimeve për një...
Lajme

Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Tashmë kur jemi në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti po vazhdon ta shfrytëzojë pozicionin për...

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

Përfundon rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit në rrugën “Xhemë Gostivari” në Prizren

Tërhiqet Kujtim Gashi

Aksident mes dy veturave në Rahovec (PAMJE)

Bashkimi pret kampionin Trepçën në Prizren

Në Prizren kanoset një zyrtar policor, e në Suharekë një tjetër sulmohet fizikisht

Kryeprokurori i Prizrenit pjesë e panelit të diskutimit mbi rolin e institucioneve arsimore në edukimin për barazi gjinore

Biletat për super derbin Bashkimi–Trepça dalin nesër në shitje

Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

Ballkani spektakolar, shënon 6 gola ndaj Prishtinës së Re

E mitura nga Malisheva raporton për dhunim, prokuroria nis hetimet

Malisheva me fitore të tretë rresht, mposht Drenicën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne