Dimri Kulturor 2025 nis me muzikë dhe atmosferë festive në Prizren

Me muzikë dhe atmosferë festive filloi mbrëmë “Dimri Kulturor” në Prizren, një oazë festash që do të mbetet qendër e argëtimit deri më 5 janar 2025.

Shtëpizat e drurit, të dekoruara me stil, së bashku me ofertat atraktive të gastronomëve, kanë shndërruar këtë hapësirë në destinacion ideal për festat e fundvitit.

Atmosfera bëhet edhe më e veçantë falë bashkatdhetarëve që rikthehen në familje për të festuar vitin e ri dhe i japin qytetit energji të ngrohtë.

