7.9 C
Prizren
E shtunë, 13 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

By admin

Policia  në Prizren ka arrestuar një person të dyshuar, pasi gjatë kontrollit tek i njëjti janë gjetur dhe konfiskuar substanca që dyshohet se janë narkotike, si dhe një armë zjarri.

Sipas njoftimit të Policisë, ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 14:50, në rrugën “Ekrem Rexha” në Prizren.

Express Kredi nga BiCredit

Pas arrestimit, policia ka kryer kontroll edhe në banesën e të dyshuarit, ku janë gjetur dhe konfiskuar prova të shumta.

” Janë sekuestruar 825.34 gramë marihuanë, 0.64 gramë kokainë, nëntë kekë ëmbëlsira të përgatitura me marihuanë me peshë 257.03 gramë, pajisje për përgatitjen e narkotikëve, 680 euro para të gatshme, dy telefona mobilë, si dhe një veturë. Me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në njofitmin e PK-se.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’
Next article
Liria dhe Drini i Bardhë përballen sot në Prizren

Më Shumë

Lajme

Gruaja në Dragash s’e lë burrin të hyjë në shtëpi

Policia ka njoftuar se një grua nuk e ka ka lejuar bashkëshortin e saj të hyjë në shtëpinë e tij. “DHUNË NË FAMILJE- Dragash 06.12.2025-NN. ...
Lajme

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Dy persona janë lënduar nga aksidenti mes dy automjeve që ndodhi mëngjesin e sotëm në autostradë, kilometri i 27 drejtimi Suharekë-Duhël. Lajmin e ka konfirmuar,...

Kamioni me beton godet për vdekje një person në Prizren

Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Atmosfera festive po fillon në Prizren

Komunizmi ka vdekur

Kryeprokurori i Prizrenit pjesë e panelit të diskutimit mbi rolin e institucioneve arsimore në edukimin për barazi gjinore

Haxhi Avdyli tërhiqet nga Kuvendi i Prizrenit, zëvendësohet nga Petrit Hoxhaj

Specialja liron me kusht Isni Kilajn

Bizneset turke shprehin interes për bashkëpunim me Odën e Prizrenit

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Teatri i Prizrenit mbledh 700 fëmijë në një ditë

Dimri Kulturor 2025 nis me muzikë dhe atmosferë festive në Prizren

Isni Kilaj arrin në shtëpi pasi u lirua me kusht nga Gjykata Speciale, djali i tij e publikon fotografinë

Shaqir Totaj bën sot betimin për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne