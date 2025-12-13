7.6 C
Prizren
E shtunë, 13 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Qytetarja nga Prizreni ktheu paratë e humbura në polici

By admin

Një qytetare nga Prizreni ka gjetur një shumë të konsiderueshme parash në Parkun e Marashit këtë mëngjes. Pa hezituar, ajo ka njoftuar Policinë dhe ka dorëzuar paratë e gjetura në stacionin policor.

Policia ka njoftuar se personi që i ka humbur paratë mund të drejtohet për t’i marrë ato, pas verifikimit të pronësisë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ylli – Trepça, duel kampionësh në Suharekë

Më Shumë

Lajme

Qeveria Kurti pritet të ekzekutojë para zgjedhjeve pagën e 13-të për punonjësit e shtetit

Tashmë kur jemi në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit, kryeministri në detyrë Albin Kurti po vazhdon ta shfrytëzojë pozicionin për...
Lajme

Arrestohet në kufi kosovari i dyshuar për trafikim droge, kërkohej nga Finlanda

Një 40-vjeçar nga Kosova, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet finlandeze për trafikim të lëndëve narkotike, është kapur nga policia kufitare në hyrje...

Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

Një burrë gjendet i vdekur në banesën e tij në Prizren, policia nis hetimet

Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

Kryeprokurori i Prizrenit pjesë e panelit të diskutimit mbi rolin e institucioneve arsimore në edukimin për barazi gjinore

Presidenti Begaj viziton Rahovecin, dekorohet nga Smajl Latifi

“Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për mospagesë – 52 raste vetëm të mërkurën

Derbi verdhezi i takon pejanëve 

Dosja e CIA për Xhafer Devën,1947: Një politikan gjenial, i cili flet 10 gjuhë të huaja

Rrethimi i Skënderbeut

Dhëndri që vrau dy vëllezërit e gruas në Malishevë mbetet në paraburgim edhe për dy muaj

Liria dhe Drini i Bardhë përballen sot në Prizren

Brod, gjendet i vdekur 18-vjeçari që u shpall i zhdukur

Prizren, ankohen drushitësit, bizneset e tyre janë drejt mbylljes

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne