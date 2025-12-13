7.6 C
Qytetarja nga Prizreni ktheu paratë e humbura në polici

By admin

Një qytetare nga Prizreni ka gjetur një shumë të konsiderueshme parash në Parkun e Marashit këtë mëngjes. Pa hezituar, ajo ka njoftuar Policinë dhe ka dorëzuar paratë e gjetura në stacionin policor.

Policia ka njoftuar se personi që i ka humbur paratë mund të drejtohet për t’i marrë ato, pas verifikimit të pronësisë.

