E diel, 14 Dhjetor, 2025
Burri në Prizren sulmon gruan e tij, policia ia konfiskon një armë me 17 fishekë

By admin

Një person është arrestuar në Prizren, pasi dyshohet se e ka sulmuar fizikisht gruan e tij.

Atij i është konfiskuar një armë zjarri dhe 17 fishekë.

“SULM /POSEDIM I PA AUTORIZUAR I ARMËS- Rr. Adem Jashari, Prizren / 13.12.2025 – 12:55. Është arrestuar i dyshuari m/k pasi që ai ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij f/k. Gjatë intervistimit, i dyshuari ka pranuar se posedon armë zjarri dhe me urdhër të prokurorit është bastisur shtëpia e tij dhe i janë gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri me një karikator dhe 17 fishekë. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.”

Ardian Krasniqi fiton me nokaut në raundin e pestë
27 vjet nga rënia e Mujë Krasniqit dhe 41 bashkëluftëtarëve të tij

