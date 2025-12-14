0.6 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
Lajme

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

By admin

Aty u zunë robë edhe nëntë ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, njëri prej të cilëve tregoi torturat që kishte përjetuar gjatë 40 ditëve sa e kishin mbajtur në burg.

Detajet i kuptoni në kronikën e mëposhtme:

