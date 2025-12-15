1.9 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

By admin

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharekë, një grua është dërguar pa shenja jete.

Policia ka bërë të ditur se vdekja është konstatuar nga mjeku kujdestar, ndërkaq rasti është duke u hetuar.

Në raportin e policisë bëhet e ditur gjithashtu se me vendim të prokurorit trupi i pajetë dërgohet në obduksion.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Tërmet në Kosovë në orët e hershme të mëngjesit

Më Shumë

Fokus

Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) Prizren ka finalizuar restaurimin dhe konservimin e asetit të mbrojtur kulturor “Hani dhe Nallbani i familjes Kovaç”. Punimet...
Lajme

Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Kuvendari i ri i PDK-së, Tefik Tarashaj, ka dhënë sot betimin për herë të parë si anëtar i Kuvendit Komunal të Prizrenit, duke u...

Komunizmi ka vdekur

Bashkimi në krizë lëndimesh, kapiteni Bunjaku mungon një muaj

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Teatri i Prizrenit mbledh 700 fëmijë në një ditë

Presidenti Begaj viziton Rahovecin, dekorohet nga Smajl Latifi

Një burrë gjendet i vdekur në banesën e tij në Prizren, policia nis hetimet

Autobusi ndalohet në Vërmicë, kapen mallra të padeklaruara

Haradinaj takohet me Kilajn pas lirimit nga Haga: I urova kthimin e tij në shtëpi

Qytetarja nga Prizreni ktheu paratë e humbura në polici

Tërmet në Kosovë në orët e hershme të mëngjesit

Tallja e pushtetit me Gjergj Kastriotin dhe Nënën Terezë

Isni Kilaj arrin në shtëpi pasi u lirua me kusht nga Gjykata Speciale, djali i tij e publikon fotografinë

Brod, gjendet i vdekur 18-vjeçari që u shpall i zhdukur

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne