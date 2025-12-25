4.2 C
Prizren
Totaj uron bashkëqytetarët katolikë për Krishtlindje

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka uruar besimtarët katolikë me rastin e festës së Krishtlindjeve.

“Bashkëqytetarë të besimit katolik, urime Krishtlindjet! Të keni paqe, dashuri e bekim në familjet tuaja”, thuhet në urimin e tij, raporton PrizrenPress.

Krishtlindja shënohet me mesazhe paqeje dhe përgjegjësie shoqërore

