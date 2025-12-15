3.5 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

E dhimbshme: Vajza 8-vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Suharekës

By admin

 

“Me datën 14.12.2025, rreth orës 21:50 nga QKMF-Suharekë është raportuar se një fëmijë i gjinisë femërore rreth 8-vjeçare, nga fshati Greiçevcë, Suharekë është sjellë në repartin e Urgjencës pa shenja jete. Patrullat policore dhe hetuesit policor kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë informuar nga mjeku kujdestar se fëmija, në momentin e pranimit në Urgjencë, nuk ka pasur shenja jete”, thuhet në konfirmim.

Express Kredi nga BiCredit

Bytyqi shtoi se lidhur me rastin është kontaktuar Prokurori për Krime të Rënda dhe është iniciuar rasti “Hetim i vdekjes”.

“Trupi i pajetë, me urdhër të Prokurorit kompetent, është dërguar për obduksion”, njoftoi ai./

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
41 aksidente e mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë
Next article
Nxënësit nga Peqani i Suharekës vizitojnë “Reporting House”, njihen me historinë bashkëkohore të Kosovës

Më Shumë

Lajme

Tërhiqet Kujtim Gashi

Në seancën solemne të Kuvendit të Prizrenit u konfirmua tërheqja e Kujtim Gashit nga posti i kuvendarit, duke hapur rrugë për zëvendësimin e tij...
Lajme

Tërmet në Kosovë në orët e hershme të mëngjesit

Një tërmet me magnitudë 3.1 ballë të shkallës Rihter është regjistruar sot në orët e hershme të mëngjesit në rajonin kufitar mes Kosovës, Serbisë...

Përfundon restaurimi i “Hanit dhe Nallbanit të familjes Kovaç” në Prizren

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

Bashkimi vazhdon me humbje, pëson nga Prishtina

Liria dhe Drini i Bardhë përballen sot në Prizren

Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’

Tallja e pushtetit me Gjergj Kastriotin dhe Nënën Terezë

Rahoveci me fitore të madhe ndaj Pejës

27 vjet nga rënia e Mujë Krasniqit dhe 41 bashkëluftëtarëve të tij

Prizren, mbahet takimi i përmbyllës i mekanizmit koordinues për rastet e dhunës në familje

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Fisnik Rugova, MVP i javës

Aksidenti fatal në “Ibrahim Rugova”, njëri i lënduar rëndë transferohet në QKUK

Avdyli: Zgjedhjet e 28 dhjetorit erdhën si pasojë e “llugës” politike të opozitës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne