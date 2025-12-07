8.2 C
Prizren
E diel, 7 Dhjetor, 2025
Lajme

E diel e vranët, vende-vende riga shiu

By admin

Të dielën parashihet të mbajë mot të vranët dhe vende-vende me riga lokale shiu.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 1 deri 3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-9gradë Celsius.

Derisa, pritet të fryjë erë nga verilindja me shpejtësi 1-5m/s.

