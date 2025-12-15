3.5 C
Prizren
E hënë, 15 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Fisnik Rugova, MVP i javës

By admin

ProCredit Superliga po vazhdon të dhurojë sfida shumë interesante, ku nuk ka favoritë dhe dallimi mes skuadrave është shumë i vogël, ku vendi i parë me të fundit kanë katër pikë dallim, raporton PrizrenPress.

MVP i kësaj jave shpallet Fisnik Rugova i Rahoveci 029. Fisi shkëlqeu për ‘Vreshtarët’ në fitoren e madhe ndaj GO+ Pejës. Rugova kishte dyshifror të dyfishtë me 25 pikë dhe 11 kërcime, një asistim dhe dy topa të vjedhur. Ai shpallet MVP i kësaj jave.

Sigal Prishtina shënoi fitore dramatike ndaj Bashkimit, ku u dallua qendra Kelby Kramer me 10 pikë, 15 kërcime, një asistim dhe gjashtë bllokada.

Trepça shënoi fitore bindëse ndaj Golden Eagle Yllit ku u dalluan Sek Henry dhe Mikaile Tmusiq. Henry e mbylli ndeshjen me 25 pikë, gjashtë kërcime e pesë asistime, kurse Tmusiq me 20 pikë, tri kërcime e katër asistime.

Bora vazhdon të kalojë në formë shumë të mirë, ku kësaj radhe fitoi ndaj Vëllaznimit, derisa te skuadra prishtinase u dallua Amin Hot me 16 pikë, tri kërcime dhe shtatë asistime.

MVP

Fisnik Rugova (Rahoveci 029) 25 pikë, 11 kërcime, 1 asistim, 27 indeksi

Top 5

Fisnik Rugova (Rahoveci 029) 25 pikë, 11 kërcime, 1 asistim, 27 indeksi

Kelby Kramer (Sigal Prishtina) 10 pikë, 15 kërcime, 1 asistim, 28 indeksi

Sek Henry (Trepça) 25 pikë, 6 kërcime, 5 asistime, 28 indeksi

Mikaile Tmusiq (Trepça) 20 pikë, 3 kërcime, 4 asistime, 27 indeksi

Amin Hot (Bora) 16 pikë, 3 kërcime, 7 asistime, 20 indeksi

Previous article
Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Më Shumë

Kulture

Dosja e CIA për Xhafer Devën,1947: Një politikan gjenial, i cili flet 10 gjuhë të huaja

Nga dosja e CIA-s thuhet se Xhafer Deva lindi në vitin 1906 në një familje të pasur shqiptare në Mitrovicë. Shkollën e mesme e krey...
Sport

Ardian Krasniqi fiton me nokaut në raundin e pestë

Boksieri me rrënjë nga Kosova, Ardian Krasniqi, ka shënuar fitore të madhe në Stuttgart, duke mposhtur argjentinasin Gaspar Fernandez dhe duke fituar titullin prestigjioz...

Aksidenti fatal në “Ibrahim Rugova”, njëri i lënduar rëndë transferohet në QKUK

Presidenti Begaj viziton Rahovecin, dekorohet nga Smajl Latifi

Vjedhin pesë trotinetë në vende të ndryshme në Prizren, arrestohen dy persona

“Hidroregjioni Jugor” vazhdon aksionin e shkyçjeve për mospagesë – 52 raste vetëm të mërkurën

Prizren, ankohen drushitësit, bizneset e tyre janë drejt mbylljes

Kamioni me beton godet për vdekje një person në Prizren

Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Prizreni shpallet “Qyteti Evropian i Sportit 2026” në Parlamentin Evropian

U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

Bashkimi vazhdon me humbje, pëson nga Prishtina

Teatri i Prizrenit mbledh 700 fëmijë në një ditë

Qytetarja nga Prizreni ktheu paratë e humbura në polici

E dhimbshme: Vajza 8-vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Suharekës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne