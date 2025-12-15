1.8 C
Prizren
Shkyçje masive nga rrjeti i ujësjellësit për mospagesë në Prizren dhe Suharekë

By admin

Inspektoriati i KRU “Hidroregjioni Jugor” Sh.A  në Prizren, në bashkëpunim me njësitë operuese, ka vijuar aksionin për shkyçjen e konsumatorëve që nuk kanë paguar faturat e ujit.

Sipas njoftimit, janë kryer 31 shkyçje: 20 në Prizren dhe 11 në Suharekë. Kompania thekson se nuk do të ketë më asnjë formë tolerance për borxhet e papaguara.

“Hidroregjioni Jugor” u bën thirrje konsumatorëve të rregullojnë detyrimet e tyre për të shmangur ndërprerjet./PrizrenPress.com/

Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë
PDK-ja nis fushatën nga Prizreni, Hamza: Ka ardhur koha për të vepruar

Tërhiqet Kujtim Gashi

Në seancën solemne të Kuvendit të Prizrenit u konfirmua tërheqja e Kujtim Gashit nga posti i kuvendarit, duke hapur rrugë për zëvendësimin e tij...
Sigal Prishtina – Bashkimi, spektakël i garantuar në kryeqytet

Të dielën, basketbolli kosovar sjell një tjetër përballje të madhe, ku përballë njëra-tjetrës do të jenë dy skuadra me histori dhe traditë, Sigal Prishtina...

Tallja e pushtetit me Gjergj Kastriotin dhe Nënën Terezë

Vdes shoferi i kamionit që u aksidentua në autostradë

Detaje nga përplasja e dy veturave në autostradën "Ibrahim Rugova", arrestohet shoferja që dyshohet se e shkaktoi aksidentin

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Tefik Tarashaj betohet si kuvendar i Komunës së Prizrenit

Shaqir Totaj betohet për mandatin e dytë si kryetar i Prizrenit

Arrestohet 27-vjeçari në Rahovec, i gjendet armë dhe mbi 120 fishekë gjatë kontrollit në shtëpi

Rikthim spektakolar i kampionit: Trepça përmbys Bashkimin nga -15 në +7

Ylli shkëlqen në Gjakovë

Ardian Krasniqi fiton me nokaut në raundin e pestë

S'ka rrogë të 13 për punonjësit e shtetit, Murati thotë se publikimi i sotëm ishte lajm i rremë

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

Prizren, mbahet takimi i përmbyllës i mekanizmit koordinues për rastet e dhunës në familje

